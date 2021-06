De Rose: “Dispiaciuto per l’esonero di Toscano. Reggina? Rimango un tifoso”

Le parole del centrocampista ex amaranto, Francesco De Rose, sul suo addio alla Reggina

⚽️

Francesco De Rose torna sul suo addio alla formazione amaranto.

Approdato in rosanero a gennaio, Francesco De Rose, è riuscito a ritagliarsi un importante spazio in squadra. Il capitano della storica promozione in Serie B della Reggina ha lasciato gli amaranto a titolo definitivo. Un'addio, quello del centrocampista, concretizzatosi dopo l'esonero del tecnico Domenico Toscano. Dalle colonne della Gazzetta del Sud, Francesco De Rose, è tornato sugli ultimi mesi trascorsi in amaranto ritornando sull’esonero dell’allenatore originario di Cardeto.

“Dispiaciuto come lui, ma rimane un signor tecnico. Avevamo cominciato discretamente la stagione ma strada facendo abbiamo perso elementi importanti perché infortunati. Il mister in qualche partita si è trovato senza attaccanti e non va dimenticato che abbiamo chiuso alcuni incontri in inferiorità numerica”.

Infine, due battute anche sul suo addio: “Mi sono reso conto di non essere ritenuto più una pedina fondamentale così ho preso la decisione di trasferirmi in Sicilia. La Reggina mi ha dato tanto e non volevo certo rappresentare un problema. In punta di piedi ho salutato ma rimango un tifoso della formazione amaranto”.