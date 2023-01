Crotone-Pescara, probabili formazioni: Lerda con Chiricò, Colombo punta su Cuppone

Big match valido per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

In Serie C va in scena Crotone-Pescara. Il match - valido per la ventiduesima giornata del Girone C - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida.

Si affrontano, dunque, la seconda e la terza della classe che sono separate da un netto divario di dodici punti. La squadra di Lerda è, infatti al secondo posto a quota 51, a sua volta a meno nove punti dal Catanzaro che ha, fin qui, disputato un campionato praticamente perfetto.

Il Crotone è reduce da nove risultati utili consecutivi e l'ultima sconfitta risale al 6 novembre 2022 proprio contro i giallorossi di Vivarini. Pescara che, invece, dopo due sconfitte consecutive contro Picerno e Avellino ha pareggiato in casa contro il Latina.

Lerda, salvo sorprese, farà affidamento ad un 4-3-3. Dini tra i pali, difesa a quattro composta da Cuomo, Golemic, Crialese e Vitale. A centrocampo dovrebbero scendere in campo Tribuzzi, Carraro e Awa con il tridente composto da D'Ursi, Gomez e Chiricò. Linea difensiva a quattro anche per Colombo che schiererà Cancellotti, Brosco, Boben e Milani davanti a Plizzari. A centrocampo Gyabuaa, Kraja e Mora con Cuppone e Desogus a supporto dell'unico attaccante di riferimento Tupta.

Di seguito, le probabili scelte di Lerda e Colombo.

CROTONE (4-3-3) 1 Dini; 3 Cuomo, 5 Golemic, 23 Crialese, 13 Vitale; 19 Tribuzzi, 21 Carraro, 86 Awa; 7 D’Ursi, 9 Gomez, 32 Chiricò. All. Lerda.

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 6 Gyabuaa, 20 Kraja, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 39 Tupta. All. Colombo.

Arbitro: Tremolada di Monza.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Crotone-Pescara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raisport e in streaming su Raiplay, oltre che sulla nota piattaforma Eleven Sports.