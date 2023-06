Crotone, Pazienza il primo nome della lista. Occhio al Cosenza, sarà derby di mercato

Il primo nome per sostituire Zauli sembrerebbe quello di Michele Pazienza, autore di una grande stagione alla guida dell'Audace Cerignola, piazzatosi al quinto posto in Serie C da neopromossa. L'allenatore di San Severo non proseguirà con il club pugliese e potrebbe decidere di trasferirsi in una società più blasonata nella categoria come il Crotone. Occhio anche all'inserimento del Cosenza, rimasto quasi sicuramente senza allenatore, con Viali sempre più indirizzato verso Ascoli. In caso di arrivo di Ursino come polo manageriale dei lupi, la pista Pazienza diventerebbe calda. Seguiranno aggiornamenti.