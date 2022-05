Crotone, il Sindaco Voce su aggressione calciatori: “Atteggiamenti ingiustificabili”

Anche il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha condannato l'aggressione di un gruppo di tifosi ad alcuni giocatori del club calabrese

Scena da Far West a Crotone dove, nella giornata di ieri, alcuni tesserati del club pitagorico sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi mentre si trovavano alle giostre insieme alle proprie famiglie. Prima le minacce a seguito della retrocessione dei calabresi in Serie C, poi si è passati in pochi secondi a schiaffi e pugni. Un episodio che ha dell'incredibile, immediatamente condannato non solo dal presidente del club, ma anche dal Sindaco della città di Crotone Vincenzo Voce tramite una nota ufficiale.