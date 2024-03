Crotone-Casertana, le probabili formazioni: c’è Curcio, Zauli con il 3-5-2

La sfida del Girone C di Lega Pro è in programma alle ore 20:30 allo "Scida": il ritorno di Zauli può dare una scossa.

Mediagol ⚽️ 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 14:36)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Ezio Scida". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Crotone ospiterà la Casertana nel match valevole per la trentatreesima giornata del Girone C di Lega Pro. Il terzo mandato di Lamberto Zauli sulla panchina rossoblù, dunqUe, inizierà con un delicato scontro diretto in ottica playoff. Se gli ospiti vogliono dare continuità alla vittoria per 2-0 conquistata in casa contro la Virtus Francavilla, il Crotone è nel pieno di una crisi, con le dimissioni rassegnate lo scorso 21 marzo da Silvio Baldini.

Zauli era stato esonero lo scorso 19 febbraio con la squadra settimana in classifica a quota 43 punti. Da allora, con Baldini alla guida, i padroni di casa hanno totalizzato appena tre punti in cinque partite. Sono, pertanto, quarantasei i punti ottenuti fin qui dal Crotone, che occupa il nono posto in classifica, frutto di dodici successi, dieci pareggi e dieci sconfitte; quarantasette le reti siglate in trentadue gare, quaranta i gol incassati. Occupa il sesto posto, invece, la Casertana - che in trasferta non vince dall'Epifania (2-1 al Monopoli, poi un pareggio e quattro sconfitte con un solo gol segnato) - a quota cinquantuno punti. Frutto di tredici vittorie, dodici pareggi e sette ko, con quaranta gol all'attivo e trentaquattro reti subite.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Zauli, Cangelosi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Proietti, Toscano e Nicoletti, oltre ad Aya e Fabbri. Mentre Zauli dovrà fare a meno di Altobelli, Stronati, Vinicius e D'Angelo ai quali vanno aggiunti Gigliotti e D’Errico che restano fuori rosa. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CROTONE (3-5-2): Dini; Papini, Battistini, Loiacono; Tribuzzi, D’Ursi, Zanellato, Vitale, Giron; Tumminello, Comi/Gomez. Allenatore: Zauli.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Casoli, Darmian, Deli; Tavernelli, Montalto, Curcio. Allenatore: Cangelosi.

DOVE VEDERE CROTONE-CASERTANA IN TV — La sfida Crotone-Casertana sarà visibile in diretta su Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Sport (Canale 58 del digitale terrestre). Inoltre, sarà possibile seguire la gara anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’. Infine, il match sarà proposto anche su Rai Play.

