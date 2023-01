Crivello: “Soleri mi ha parlato bene di Padova. Replicare l’impresa del Palermo…”

Nell'attuale finestra di calciomercato, Roberto Crivello è stato girato in prestito secco dal Palermo al Padova per la seconda metà della stagione 2022/2023. Il difensore classe 1991 si è presentato in conferenza stampa al suo nuovo pubblico biancoscudato dopo aver già esordito nel derby del girone A di Serie C contro il Vicenza, terminato 1-1. Queste le dichiarazioni dell'ex Frosinone riportate da Trivenetogoal.it:

"Sono contento di essere qui, l’allenatore, staff e compagni mi hanno accolto benissimo. È stato un bel derby, una partita sicuramente di un’altra categoria, peccato per il pareggio, potevamo anche vincerla. Ringrazio il mister della fiducia, mi sono fatto trovare subito pronto, sono contento della mia prestazione. Per me siamo forti, dobbiamo scalare la classifica. Bisogna ragionare di partita in partita e dare il massimo. Lasciare Palermo non è stato semplice, il Padova per me è una grande piazza, ho detto di sì in poco tempo. Soleri mi ha parlato benissimo di questa città. Io giocherei il più possibile, poi sarà il mister a decidere, sono molto concentrato a fare bene qui. A me piace molto spingere ma anche difendere. È ancora tutto aperto, con il Palermo scorso anno eravamo partiti male, poi siamo riusciti a vincere i play off, possiamo ripeterlo anche qui”.