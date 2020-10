Coronavirus, tre casi di positività nel convitto della Ternana: i tamponi effettuati dalla prima squadra…

E’ di pochi istanti fa la notizia relativa alla positività al Covid-19 riscontrata nel convitto rossoverde, a seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuati dal club. A farlo sapere tramite un comunicato diramato attraverso i propri canali ufficiali, è la stessa Ternana, la quale, precisa inoltre che i tamponi effettuati alla prima squadra sono risultati tutti negativi. La formazione guidata da Cristiano Lucarelli ospiterà il Palermo di Boscaglia nella sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C girone C, in programma mercoledì 7 ottobre alle 15:00.

Di seguito, il comunicato in questione:

“La Ternana Calcio comunica che, all’interno del proprio convitto sito in via della Bardesca, sono stati riscontrati 3 casi di positività al Covid 19 (tutti trasportati in sicurezza presso le rispettive abitazioni). La società ha già provveduto ad avviare tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. Si comunica inoltre che tutti i tamponi effettuati dal gruppo “prima squadra” sono risultati negativi”.