Coronavirus, Serie C: positivi al test il presidente del Novara e un calciatore della Reggio Audace

Nuovi casi di COVID-19 nel mondo del calcio.

Il presidente del Novara, Maurizio Rullo, è risultato positivo al coronavirus. Il patron del club piemontese, ricoverato in ospedale, avrebbe contatto il virus durante un viaggio di lavoro in Germania. Ciò nonostante, la squadra è sotto controllo e continuerà a giocare, come comunicato dalla società in questione attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento.

“La Società Novara Calcio comunica che il Patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale Lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19. La positività a tale forma virale è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania. Una volta accertata la positività del Patron la Società con il supporto dello Staff Medico ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico. Nello specifico è stata data idonea e dettagliata informativa al SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL di Novara. A fronte dell’informativa fornita il predetto Ente conferma la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva e non riscontra necessità di ulteriori interventi. Di conseguenza non esistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli organi sportivi interessati. Sarà cura della Società e dello Staff medico monitorare la situazione in stretto contatto con gli organi competenti. Chiaramente l’attività sportiva, amministrativa e societaria in generale di Novara Calcio S.p.A. continuerà nel rispetto delle Direttive Ministeriali e Regionali emanate sino ad oggi. Novara Calcio S.p.A. ringrazia la dirigenza del SISP dell’ASL di Novara per il pronto supporto fornito nonostante la numerosità di attività a cui è assoggettato in considerazione del momento storico che stiamo vivendo. Novara Calcio S.p.A. augura una pronta guarigione al Patron Maurizio e aspetta un suo pronto ritorno allo Stadio per supportare la squadra in questa fase finale di campionato”.

Salvo nuovi sviluppi in merito ad una eventuale sospensione dei tornei professionistici, la compagine guidata da Simone Banchieri scenderà in campo il prossimo 11 marzo contro la Pro Vercelli a porte chiuse.

REGGIO AUDACE – Ma non solo; anche Alessandro Favalli, calciatore della Reggio Audace, squadra che milita nel Girone B di Serie C ha contratto il coronavirus. Ad annunciarlo è stata lo stesso club emiliano con un comunicato. “Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”, si legge. Ora l’intera squadra attende notizie dall’ASL, ma dovrebbe essere sottoposta a quarantena preventiva.

PIANESE – E’ guarito, invece, uno dei tre calciatori della Pianese, risultato positivo nei giorni scorsi. “Piena guarigione non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo”. Così Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.