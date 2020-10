Coronavirus, non solo il Palermo: cresce il focolaio in casa Viterbese. La situazione

Nella giornata di ieri, l’ufficialità.

La partita Palermo-Viterbese, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, è stato rinviata dalla Lega Pro a data da destinarsi a causa del focolaio scoppiato in casa rosanero, con diciannove tesserati positivi al Coronavirus. “Il tutto, mentre cresce il focolaio all’interno della Viterbese”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’.

Ieri, il club laziale ha comunicato che i test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di martedì 27 ottobre hanno riscontrato due ulteriori positività al Covid-19 (due giocatori) all’interno del gruppo squadra. Le persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Ma non solo; altre tre tesserati manifesterebbero sintomi sospetti e sono in attesa del tampone. Intanto, ad aver contratto il virus è anche l’intero staff tecnico della prima squadra, compreso l’allenatore Agenore Maurizi. Pertanto, le sedute di allenamento sono affidate temporaneamente al tecnico della Primavera 3 Alessandro Boccolini e al suo staff.

In attesa di scoprire la data per il recupero della sfida contro gli uomini di Roberto Boscaglia, con ogni probabilità nel mese di dicembre, la Viterbese avrà una settimana in più per recuperare, visto che scenderà in campo solamente domenica 8 novembre contro la Paganese.