Coppa Italia Serie C, Sudtirol-Padova 0-1: Jelenic regala il trofeo ai biancoscudati

Il Padova supera di misura il Sudtirol e si aggiudica la Coppa Italia Serie C, 1-0 il finale al "Druso" di Bolzano nella gara di ritorno. A segno Jelenic per i biancoscudati

Prima occasione per il Sudtirol che sfiora il vantaggio dopo quattordici minuti con Fischnaller , che riceve un pallone a centro area da Casiraghi ma da ottima posizione non riesce a centrare la porta. Due minuti più tardi il Padova risponde con Dezi , ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Primo tempo che si chiude in pareggio senza recupero, poche occasioni limpide da entrambe le parti.

Al minuto 19 della ripresa veneti in vantaggio con la rete di Jelenic, punizione trasformata magistralmente dal centrocampista biancoscudato che non lascia scampo a Meli, ingannato dal rimbalzo sul terreno di gioco. Tanti cambi e gioco spezzettato nel secondo tempo, al trentacinquesimo occasione d'oro per il Padova che sfiora il raddoppio. Calcio piazzato battuto da Chiricò, sugli sviluppi conclusione verso la porta del Sudtirol che viene salvata da Curto sulla linea. Nel finale altra occasione per gli ospiti, stavolta è bravo Meli a il tiro a botta sicura del nuovo entrato Cissè. Poco prima della segnalazione del recupero, il Padova resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Kirwan, doppio giallo per lui.