Coppa Italia Serie C, passano Renate, Padova e Viterbese. Catanzaro elimina Avellino

L' Alessandria è stata eliminata in casa dal Renate con il risultato a sorpresa di 0-2, con le reti decisive che portano le firme di Malotti e Squizzato. In extremis il Padova è riuscito a passare il turno contro il Gubbio , con i biancoscudati passati in vantaggio al novantesimo grazie al gol di Monaco. La Viterbese , club che ha recentemente esonerato l'ex tecnico del Palermo Giacomo Filippi, ha vinto di misura contro il Pontedera con la firma di Spolverini al 29'.

Big match tra due formazioni del Sud al "Ceravolo" tra Catanzaro ed Avellino, con i novanta minuti regolamentari che non sono bastati a decidere la squadra vincente. Al gol di Iemmello ha risposto per gli irpini l'ex rosanero Kanouté, mentre l'inizio della ripresa è stato scoppiettante con una rete per parte, firmate da Biasci per i calabresi e da Murano per i campani. Nel primo tempo supplementare sono tornati in vantaggio i giallorossi ancora con Biasci ma al 116' ha riportato il match in parità l'Avellino con Casarini, prolungando la gara ai calci di rigore. Lotteria vinta dai padroni di casa, con gli errori decisivi di Franco e Tito per gli irpini.