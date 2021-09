Coppa Italia Serie C, c’è l’avversario del Palermo: i risultati dei sedicesimi

I risultati delle gare valide per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C, cade ancora l'Avellino

In Serie C è stata giornata di Coppa. Tra pomeriggio e sera si sono giocate e si disputeranno le gare valide per i sedicesimi di finale della competizione. Il Palermo di Giacomo Filippi ha superato per 2-1 il Monopoli e si è assicurato il pass per gli ottavi dove incontrerà il Catanzaro che nei minuti di recupero ha archiviato la pratica Catania. Vittorie convincenti per Modena (4-0 all'Imolese) e Sudtirol (4-1 alla Giana Erminio), vince anche il Foggia di Zeman che batte 2-0 l'ACR Messina. Continua la crisi dell'Avellino che cede 1-0 all'Ancona ed abbandona anzitempo la competizione.