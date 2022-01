Coppa Italia Serie C, anticipata Semifinale Fidelis Andria-Sudtirol: i dettagli

Verrà anticipata di un giorno la sfida tra Fidelis Andria e Sudtirol, valida per la Semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C

Cambio data la sfida tra Fidelis Andria e Sudtirol, valida per la Semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C. La Lega Pro, infatti, ha deciso di anticipare di un giorno il match del "Degli Ulivi" che si sarebbe dovuto inizialmente disputare mercoledì 19 gennaio. L'incontro tra le due compagini, andrà in scena martedì 18 gennaio alle ore 15.00. Di seguito la nota della Lega Pro: