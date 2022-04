Coppa Italia Serie C, anche Palermo in finale: designato l’assistente Cortese

Designato l'assistente palermitano, Francesco Cortese, nella terna arbitrale che dirigerà la finale di Coppa Italia Serie C tra Sudtirol e Padova

La Coppa Italia Serie C è giunta ai titoli di coda. Domani, 6 aprile, in programma allo stadio "Druso" di Bolzano il ritorno della finalissima tra i padroni di casa del Sudtirol e il Padova , in diretta su Rai Sport alle ore 20.

Nell'ultimo atto del torneo sarà presente anche, in qualche modo, la città di Palermo . Nella terna arbitrale designata per il match, sarà presente l'assistente Francesco Cortese , appartenente proprio alla sezione AIA del capoluogo siciliano e attualmente operativo nella CAN C.

"Sarà un mercoledì speciale per tutta la Sezione AIA di Palermo ed in particolare per il suo Assistente alla CAN C Francesco Cortese. Difatti, quest'ultimo, sarà impegnato, a Bolzano, nella prestigiosa ed importante Finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. La Sezione Arbitri di Palermo non farà mancare il suo sostegno ed affetto al giovane collega, augurando a lui un grandissimo "in bocca al lupo" per la prestigiosa designazione.