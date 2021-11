Coppa Italia Serie C, al via i quarti di finale: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dei match in programma questo pomeriggio, validi per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C

Archiviata la 15^ giornata di campionato, al via i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Ancora in lizza, AlbinoLeffe, Catanzaro, Fidelis Andria, Piacenza, Padova, Viterbese, Teramo e SudTirol, che si affronteranno oggi in quattro match spalmati nell'arco di tutto il pomeriggio. Due gare alle 14:30, una alle ore 15 ed un’altra alle ore 17:30.

Le formazioni ufficiali dei match della 14:30

AlbinoLeffe-Catanzaro:

ALBINOLEFFE (3-4-1-2): Facchetti; De Felice, Riva, Miculi; Concas, Muzio, Saltarelli, Doumbia, Michelotti; Tomaselli, Zoma. All. Marcolini

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; Gatti, De Santis, Monterisi; Bearzotti, Porcino, Risolo, Cinelli Tentardini; Cianci, Curiale. All. Calabro

Fidelis Andria-Piacenza:

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Lacassia, Venturini, Sabatino; Casoli, Dipinto, Bonavolontà, Bolognese, Carullo; Bubas, Alberti. All. Ginestra

PIACENZA (3-5-2): Libertazzi; Parisi, Tafa, Codromaz; De Grazia, Bobb, Burgio, Corbari, Simonetti; Rabbi, Raicevic. All. Scazzola