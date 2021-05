Coppa Italia, c’è il nuovo format per il triennio 2021/24: presenti anche 4 club di C

C’è il nuovo format della Coppa Italia.

Dalla prossima stagione e fino al 2024 (2021/22) è stata approvata dal Consiglio della Lega Serie A una nuova formula per quanto concerne la competizione. Vi saranno 44 squadre partecipanti ossia 20 di Serie A, 20 di Serie B e 4 di Lega Pro. Il torneo prevederà 36 squadre inserite direttamente nel tabellone in stile tennistico (solo gare d’andata eccetto le semifinali) e 4 proveniente da una sorta di preliminare che vedrà coinvolte 8 club.

In merito a questo nuovo format sono arrivate le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.

“La nuova formula ci soddisfa pienamente, abbiamo ridotto la concentrazione di partite per i calciatori, aumentato la competitività fin dai primi turni e garantito la partecipazione delle 3 leghe professionistiche, includendo le migliori formazioni di Lega Pro”.

Sono arrivate le parole anche del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

“Un accordo positivo che riapre, da subito, alla Serie C e mantiene aperta la porta per il futuro ad un progetto di riforma. Ragionare a sistema è la via maestra per le riforme del calcio italiano”.