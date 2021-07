CONI, oggi le udienze sulle esclusioni: l’FC Messina spera nel ripescaggio

La sessione di udienze della Sezione Collegio di Garanzia su ammissioni/esclusioni dai campionati professionistici si terrà oggi

⚽️

"Iniziano oggi due giorni decisivi per la composizione del nuovo campionato di Serie C". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella giornata di oggi, infatti, verranno discussi i ricorsi delle società escluse dai rispettivi tornei, in attesa del verdetto definitivo da parte del Collegio di garanzia dello sport del Coni. Le udienze andranno in scena a partire dalle ore 16, presso il Salone d’onore del Coni.

"Tale sessione di udienze è preordinata a definire in tutto sette ricorsi", si legge. Per quanto riguarda la Serie B, ha presentato ricorso il Chievo Verona, unico club a non essere ammesso al prossimo campionato. Per la Serie C, invece, sono cinque i club momentaneamente esclusi: Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. Oltre a loro, inoltre, ha presentato ricorso la Cavese, retrocessa dalla C alla Serie D, che a causa delle regole sui ripescaggi non avrebbe una posizione di vantaggio rispetto ad altri club che l'anno scorso militavano in D.

Domani, quando saranno resi noti i verdetti, il Consiglio federale esaminerà le domande di riammissione e ripescaggio. In caso di esclusione del Chievo Verona, la squadra in pole per prendere il posto della compagine veneta è il Cosenza. Per la Serie C, invece, spera di essere ammesso tra i professionisti l’Fc Messina, che ha depositato la documentazione. Seguiranno aggiornamenti...