Cesena, Viali: “Monopoli? Tutto può cambiare, in campo con la stessa mentalità”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero, William Viali, a poche ore dalla sfida di ritorno contro il Monopoli

"Il clima è buono, ma lo era anche prima di andare in trasferta: c’era un’atmosfera ideale e questo non deve cambiare in vista di domani. Ci sono ancora novanta minuti da giocare e dovremo scendere in campo con la stessa mentalità , perché noi non siamo bravi a fare i conti. Pretendo quindi che la squadra faccia una gara intensa e aggressiva sia col pallone tra i piedi che senza".

Sulla gara di andata: “Il Monopoli ha avuto una reazione, spinto dal pubblico, e sono soddisfatto che i miei ragazzi siano rimasti molto lucidi anche nel momento in cui loro hanno spinto maggiormente. Il rammarico è quello di non aver fatto un gol in più, ma è stata una buona prestazione in una partita non scontata. Questo però in vista di domani conta poco, perché dobbiamo confermarci e, se possibile, andare ancora più forte di domenica. Dovremo essere bravi ad avere elasticità mentale, perché le partite possono cambiare completamente per un episodio e nei minuti finali può succedere di tutto: bisognerà quindi saper cambiare a gara in corso".