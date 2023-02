Cesena-Reggiana 1-2: Diana blinda il primo posto con Nardi e Djamanca. La classifica

Un successo preziosissimo per la Reggiana di Diana che espugna il Manuzzi di Cesena staccando la squadra di Toscano in classifica di ben sette lunghezze. Davanti ad una cornice di pubblico degna delle migliori occasioni, Lanini e compagni si sono imposti per uno a due consolidando il primato in classifica nel Girone B di Serie C. Decisivo Nardi al 40' con un bel colpo di testa e Djamanca che, a sei minuti dalla fine, ha chiuso i giochi in contropiede. Utile soltanto per le statistiche il gol trovato dai bianconeri al 93' con Mustacchio.