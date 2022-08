Cesena, De Rose: “Tifosi del Palermo mi hanno riempito d’affetto. Sarò sempre grato”

De Rose non dimentica i suoi ex tifosi rosanero nella sua presentazione a Cesena

Mediagol ⚽️

Francesco De Rose, ex capitano del Palermo che ha da breve lasciato la Sicilia, è ritornato in Serie C dove ha ritrovato il mister Domenico Toscano. Queste le dichiarazioni del nuovo centrocampista del Cesena in conferenza stampa, riportate dal sito ufficiale emiliano:

"Io e il mister ci sentiamo spesso, mi ha subito contattato appena è arrivato e io ho dato la mia disponibilità, perché so come lavora. Il suo segreto è che riesce sempre a tenere alta la concentrazione sia nelle giornate storte che dopo le vittorie. Lui va solo in società serie dove può lavorare bene, quindi non ci ho pensato due volte anche se la trattativa è durata molto. Ora sono felice di essere qui e sono molto orgoglioso di far parte di questa società”.

Il centrocampista ha proseguito parlando dell’attitudine che bisogna avere: “La cosa più importante è essere professionisti esemplari e avere una vita sana, con propensione al lavoro e al sacrificio. Serve poi la giusta mentalità: bisogna sempre cercare di migliorarsi, anche per uno di trentacinque anni come me”. De Rose si è poi soffermato sul saluto dei suoi vecchi tifosi e su quello che si aspetta dall’avventura in bianconero: ‘’Fanno piacere i messaggi d’affetto dei vecchi tifosi, vuol dire che ho lasciato un bel ricordo anche come uomo. Sarò sempre grato al Palermo, ma ora c’è una nuova piazza molto esigente e che merita altri palcoscenici come Cesena: spero di poter stare a lungo qui e di aiutare il club ad arrivare in alto, perché è una squadra che merita una categoria superiore”.

“Sono arrivato in un gruppo sano ed entusiasta: gli elementi per guardare a un futuro roseo ci sono tutti. Abbiamo giocatori di livello in ogni reparto e questo è importante perché alza il livello degli allenamenti” - ha dichiarato De Rose, che si è poi concentrato su ciò che serve per raggiungere obiettivi importanti: “Per vincere un campionato servono tante componenti: qui ce ne sono tantissime ma la più importante è il gruppo, che fa la differenza nei momenti difficili. Qui non manca niente: bisogna solo andare al campo e lavorare: siamo pronti a partire forte”.