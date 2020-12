Cavese, ufficiale: esonerato il tecnico Maiuri. Il 9 gennaio la sfida contro il Palermo

Nuovo cambio in panchina alla Cavese.

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, la società campana ha ufficializzato l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. “La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali”, si legge. Il successore non è stato ancora reso noto, ma dalla nota si apprende che “nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.

E’ durata poco più di un mese, dunque, l’avventura di Maiuri sulla panchina della Cavese, prossimo avversario in campionato del Palermo (la sfida andrà in scena il prossimo sabato 9 gennaio alle ore 14.30): il tecnico era subentrato al dimissionario Giacomo Modica lo scorso 16 novembre.

