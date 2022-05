Catanzaro, Vivarini: “Nostri tifosi stimolo ulteriore. Gara aperta, vinceremo”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in vista del match di questa sera contro il Padova

" Stiamo bene. Quella di domani sarà una partita aperta, dura da giocare ma da vincere. All’andata siamo riusciti a limitare l’avversario sfiorando il gol in più di un’occasione: lo stesso dovremo cercare di fare domani riportando in campo ciò che abbiamo preparato".

Così il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in vista del match contro il Padova in programma questa sera alle 19:00 allo stadio "Euganeo". Dopo lo 0-0 dell'andata, le due compagini saranno chiamate a vincere per accedere alla finale, dove affronteranno la vincente di Palermo-Feralpisalò.