Catanzaro, Vivarini: “Il secondo posto dipende da noi. Monterosi? Squadra insidiosa”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico del Catanzaro Vivarini alla vigilia della sfida contro il Monterosi Tuscia in Serie C

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Monterosi Tuscia, con l'obiettivo di mantenere il secondo posto nella classifica del girone C di Serie C fino al termine della regular season:

“Noi dobbiamo capire che se non giochiamo con ritmi alti facciamo fatica a fare risultato. Questa settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Il Monterosi è una squadra insidiosa, dobbiamo essere molto concentrati. La gara di domenica scorsa ce lo ha insegnato. Il Monterosi è una squadra giovane. Ci sono giocatori di qualità come Parlati, Cancellieri, ma anche Costantino. Se noi facciamo il nostro abbiamo tante armi per poter fare la partita. Il secondo posto dipende da noi. Dobbiamo essere bravi a fare ciò che sappiamo fare. Spero di mantenere il trend positivo. Tutto il gruppo deve avere cattiveria e motivazione per adattarsi alle partite che verranno".