Catanzaro, Vivarini: “Il Covid-19 ci ha dato problemi. Bjarkason? La società è seria”

Il tecnico del Catanzaro Vivarini analizza la sfida contro il Padova valida per le semifinali di Coppa Italia Serie C

Il tecnico del Catanzaro , Vincenzo Vivarini , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C , contro il Padova, in programma il 19 gennaio alle 15.30 allo stadio "Nicola Ceravolo". Dopo l'1-1 della gara d'andata, la formazione calabra può decisamente puntare a giocarsi la finale contro la vincente tra Fidelis Andria , altra compagine del girone C, ed il Sudtirol .

“È importante riprendere a giocare. Abbiamo avuto tante defezioni e qualche problemino fisico, così come il Covid che ha colpito il gruppo. È una partita importantissima. Dovremo dare tutto, anche perché torniamo a giocare dopo molto tempo. Dobbiamo andare oltre ai nostri problemi. Vazquez? È rientrato con la squadra oggi, quindi andrà gestito in maniera accurata. Chi si è negativizzato va inserito in maniera graduale. Molti non hanno i 90’ nelle gambe e altri hanno ripreso ad allenarsi da pochi giorni. Chi è arrivato è pronto, sono in condizione e sono molto entusiasta sia di Sounas sia di Bjarkason. Mercato? La società ha mantenuto le premesse di quando sono arrivato. Ovvero fare le cose seriamente. Il mercato è stato affrontato andando a colmare le lacune che c’erano. Il reparto di centrocampo è stato completato in questa sessione. Bjarkason può ricoprire più ruoli, con gli altri innesti abbiamo messo altra qualità in mezzo”.