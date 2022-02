Catanzaro, Vivarini: “Grande prova di maturità tattica. Arbitro? Meglio non parlarne”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, a margine del successo maturato contro la Paganese

"Prova di grande maturità tattica. Siamo stati maturi nella ricerca delle giocate vincenti - riporta catanzaroinforma.it - la Paganese aveva preparato molto bene la partita ma siamo stati bravi ad affrontarla con il piglio giusto. Abbiamo accettato il due contro due nella linea difensiva e siamo riusciti in ciò che volevamo fare: la vittoria di oggi è importante e meritata. Dobbiamo imparare a chiudere le partite quando siamo in vantaggio, i punti sono troppo importanti in questa fase non dobbiamo sbagliare quando capitano occasioni a nostro favore. Il gol di oggi lo ha fatto Biasci ma lo ha propiziato Cianci, lui più di tutti ha fatto un lavoro straordinario oggi annientando anche De Santis in prima copertura. Fazio è rimasto in panchina per normale gestione e siamo riusciti a risparmiare un po’ anche Vazquez e Sounas. L’arbitro? Meglio non parlarne. Ha iniziato male ed ha finito peggio".