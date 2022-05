Catanzaro, Vivarini: “Concentrati e determinati, mi aspetto che la squadra si gasi”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, alla vigilia della sfida playoff contro il Monopoli

"Umiltà, forza individuale ed attenzione ai particolari in campo, sostegno incondizionato e spinta nei momenti di difficoltà sugli spalti. Avrei preferito evitare il Monopoli ai sorteggi, è capace di metter in difficoltà chiunque con il suo gioco semplice ed efficace".

Così il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in vista del ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C contro il Monopoli. L'allenatore, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato l'impegno di domani sera.