Catanzaro, Vivarini: “Col Monopoli il campo ha condizionato. Bari? Servirà serenità”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso Vivarini al termine di Monopoli-Catanzaro 2-1. Il Bari, prossimo avversario, allunga a +7 in cima

Vincenzo Vivarini , tecnico del Catanzaro , ha commentato così la sconfitta contro il Monopoli per 2-1. Questo ko ha permesso l'allungo in classifica del Bari, ora a +7 sui calabresi.

"Dopo il gol preso all'inizio la squadra si è scomposta sotto l'aspetto mentale. Eravamo frenetici, abbiamo affrettato qualsiasi cosa, poco attenti nel mantenere le posizioni. Nel primo tempo abbiamo giocato a viso aperto senza un minimo di raziocinio, potevamo vincerla ma è stata una partita strana, non come le solite nostre. Abbiamo accentuato le loro qualità. Il campo pesante e allagato ha contribuito a un gioco diverso. Non avevo mai visto il Monopoli giocare così, non ha fatto altro che buttare palla in profondità".