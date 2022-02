Catanzaro, Vivarini: “3 punti importanti, ma possiamo migliorare. Trovato equilibrio”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, a margine del successo maturato contro il Latina

Il Catanzaro vince in casa contro il Latina e accorcia sul Bari capolista. Si ferma al "Ceravolo" la striscia positiva del Latina, che dopo tre vittorie e un pareggio si arrende per 3-1. Un risultato analizzato dal tecnico giallorosso, Vincenzo Vivarini, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

"E' stata una bella partita abbiamo affrontato una squadra che nel girone di ritorno è in grande condizione e mi è piaciuta tantissimo con delle individualità da seguire con tanti giovani e non mollano mai. Nel primo tempo hanno trovato un buco e sono stati bravi a giocare su quella situazione tanto che ho dovuto sistemare nell’intervallo. Da parte nostra il risultato era troppo importante e l’abbiamo preparata nel modo migliore. Ci sono state difficoltà dovute alla bravura della Latina. Abbiamo trovato un certo equilibrio; i ragazzi hanno preso convinzione ed ognuno sa quello che deve fare; riusciamo a valorizzare le individualità. Dobbiamo proiettarci alle prossime partite che avranno difficoltà da superare. Stiamo monitorando molto l’aspetto atletico. La squadra riesce a esprimere forza e corsa. Abbiamo giocato questo tour de force e abbiamo alternato quelli che andavano più in fatica. Se corri riesci a vincere. Quando uno lavora è importante raccogliere i frutti; sono soddisfatto ma c’è sempre da migliorare. Io insisto sul possesso palla perché dobbiamo essere più sicuri nella gestione della palla. In questo periodo giochiamo di più sulla destra. Il primo gol nasce da un lavoro provato e riprovato di attacco alla profondità e alla porta".