Catanzaro, Verna: “Noi completi in ogni reparto, arriveremo bene ai playoff”

Le parole del centrocampista del Catanzaro, Luca Verna, in vista della fase finale dei playoff

"Ora la squadra è completamente diversa e molto più forte. Credo anche che arrivi meglio ai playoff, con una rosa lunga e capace di rimontare dal quarto posto, dopo che ci avevano tolto i punti per il caso Catania. Non era facile, per questo io sono molto fiducioso".