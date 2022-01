Catanzaro, solidarietà del club calabrese sugli atti vandalici al pullman del Palermo

La solidarietà del Catanzaro nei confronti del Palermo. Il pullman del club rosanero è stato danneggiato durante il viaggio verso la Calabria

Il club giallorosso ha pubblicato tramite i propri canali ufficiali un comunicato che esprime solidarietà nei confronti della compagine rosanero: "La società US Catanzaro, con il testa il presidente Floriano Noto, esprime profondo sdegno e rivolge la propria solidarietà al Palermo Football Club per il vile atto vandalico di cui è stato fatto oggetto questa sera il pullman della squadra. Nella certezza che si sia trattato del gesto violento e sconsiderato di qualche balordo, che nulla ha a che vedere con la tifoseria giallorossa, l’episodio denunciato dalla società rosanero non può essere sottovalutato nella sua gravità, e merita la ferma condanna di tutta la Catanzaro sportiva, che si è sempre distinta per la sua correttezza, la sua ospitalità, per il valore che dà all’accoglienza. Il club giallorosso auspica che le forze dell’ordine facciano al più presto luce su quanto avvenuto, individuando i responsabili".