Palermo, danneggiato il pullman rosanero durante il viaggio verso Catanzaro

Brutta disavventura per il Palermo in viaggio verso Catanzaro. Il pullman rosanero è stato danneggiato da alcuni vandali

Il pullman del Palermo calcio è stato colpito e danneggiato da alcuni soggetti ignoti. Come riportato infatti dai mezzi di comunicazione ufficiali del club di Viale del Fante, il mezzo di trasporto era diretto a Catanzaro per la sfida in programma allo stadio "Ceravolo" lunedì alle ore 21.00 ma era in stato di sosta temporanea nel momento in cui sono stati riportati i danni al veicolo. Un'esperienza non piacevole per i rosanero che per fortuna non hanno riportato alcun ferito in questa aggressione avvenuta in due tempi. Di seguito il comunicatodelPalermo calcio pubblicato tramite il sito ufficiale ed in allegato la foto del finestrino laterale danneggiato: