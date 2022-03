Catanzaro, Pelliccioni: “Bari? Rigore discutibile, vogliamo il secondo posto”

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro, Alfio Pelliccioni, in vista del rush finale del campionato

Dopo il successo maturato contro la Turris, che ha regalato al Catanzaro il secondo posto in classifica, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni fa il punto sulla lotta promozione in vista del rush finale del campionato di Serie C, durante un'intervista concessa ai microfoni di "TuttoC".

"Bari? Un rigore discutibile. A livello di gioco meglio noi, ma il Bari è comunque costruita bene per vincere. Purtroppo uno dei due deve prevalere. Abbiamo fatto bene non subendo. Nel secondo tempo c'è stato un gol bellissimo con D'Errico, ma noi potevamo giocarcela. Obiettivo secondo posto? Sicuramente, visto che più arrivi in alto più sei in vantaggio. Stiamo lavorando per chiudere nella migliore posizione possibile, ma con tranquillità".

Sull'eliminazione dell'Italia dalla corsa ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022: "Vuol dire che servono i giovani? Non bisognerebbe mai arrivare a questa situazione, Quando devi vincere per forza non riesce mai l'impresa perché c'è l'ansia del risultato negativo. Non bisognerebbe mai arrivare ad uno spareggio che sulla carta sembra facile. Loro erano più sgombri mentalmente e hanno fatto la loro partita difensiva.

Sul prossimo match in casa della Juve Stabia: "Sarà una gara difficile, da prendere con le molle ma ci giocheremo le nostre chance. Bisogna essere tranquilli per fare buone prestazioni da qui alla fine".