Catanzaro, muore a 28 anni l’ex portiere Daniel Leone: lutto nel mondo della Serie C

La vita dell'ex portiere si è spenta a causa di un tumore al cervello con il quale conviveva dal 2014

Il mondo del calcio piange Daniel Leone. A soli 28 anni, l'ex portiere di Catanzaro e Reggina è scomparso a causa di un grave tumore al cervello, che nemmeno un delicato intervento chirurgico e vari cicli chemioterapici sono stati capaci di sconfiggere. Una notizia tragica per tutto il mondo del calcio e per la Serie C in particolare, nel quale aveva collezionato 54 presenze, militando in tutti e tre i gironi del campionato.