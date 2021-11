Catanzaro, Martinelli tuona: “Almeno 4 rigori negati, chi di dovere faccia il suo”

Il capitano del Catanzaro, Luca Martinelli, ha commentato il pareggio dei suoi maturato contro la Juve Stabia

Non si spengono le polemiche a margine della sfida tra Catanzaro e Juve Stabia , andata in scena ieri pomeriggio al "Ceravolo", e terminata con il risultato di 1-1. A finire nell'occhio del ciclone, in particolare, è un presunto rigore non assegnato ai calabresi: al minuto 82°, su un cross dalla sinistra, Rizzo stoppa la palla con le mani, ma l’arbitro Maranesi non assegna il penalty ai padroni di casa. Un episodio che ha a lungo fatto discute nel post-gara, come testimoniano le parole del difensore Luca Martinelli, intervenuto in conferenza stampa.

“Fino adesso non ci siamo mai lamentati. Sappiamo che gli episodi fanno la differenza: a memoria sono almeno quattro rigori nelle ultime tre giornate che non ci vengono dati. Ci stiamo giocando il campionato. Noi facciamo il nostro, ma anche chi di dovere deve fare il suo. Non voglio dire che ci sia malafede, però come noi dobbiamo migliorare anche chi di competenza nel ruolo deve fare lo stesso. Che sia un periodo complicato è sotto agli occhi di tutti. Ci tengo a dire da capitano che possiamo chiedere scusa per i risultati e non per l’impegno. Siamo amareggiati. Partiti contratti, poi ci siamo sciolti e abbiamo tenuto il pallino del gioco. Analizzeremo con calma perché a caldo non si è mai abbastanza lucidi.”