Catanzaro, Maldonado: “A Catania sono cresciuto. Qui per obiettivi importanti”

Maldonado, ex Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentandosi ai tifosi del Catanzaro, in prossimità della sfida col Palermo

Luis Maldonado, ormai ex calciatore del Catania e nuovo innesto del Catanzaro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giallorosso: "Io volevo venire a Catanzaro già dalla settimana scorsa. Ho parlato con Welbeck e non vedevo l’ora di essere qui. Voglio dare una mano alla squadra per regalare delle gioie ai tifosi. So dove sono, arrivo da Catania dove sono cresciuto molto, avevo altre squadre che mi cercavano, ma sono voluto venire qui. Io mi sento pronto e non vedo l’ora di dare il mio contributo, perché qui possiamo raggiungere obiettivi molto importanti”.