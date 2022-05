Catanzaro, la squadra scalda i motori per i playoff: oggi test contro il Mantova

Il Catanzaro sta scaldando i motori in vista dei playoff: in programma oggi il test amichevole contro il Mantova

L'impegno playoff si avvicina e il Catanzaro prosegue la preparazione in vista del suo debutto nel mini-campionato. Messi in archivio i primi giorni di lavoro con sessioni di allenamento quotidiane svolti presso il ritiro di Veronello, la compagine calabrese si prepara ad un test amichevole contro il Mantova. La formazione di Lauro, che ha potuto festeggiare la salvezza nell'ultima giornata di campionato del Girone A, ha chiuso la stagione al quindicesimo posto in classifica.