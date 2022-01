Catanzaro, incubo Covid: emerse altre due positività

Il club calabrese ha reso noto di avere riscontrato altre due positività al Covid-19 nel gruppo squadra

"La società US Catanzaro comunica che, a seguito dei nuovi controlli effettuati sul gruppo squadra, ulteriori due elementi sono risultati positivi al covid. Inoltre, rispetto a quanto comunicato in precedenza, ulteriori due elementi sono stati posti in isolamento precauzionale, avendo avuto contatti con soggetti positivi in famiglia".