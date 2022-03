Catanzaro, Iemmello: “Playoff lotteria, ci sarò per le sfide che contano”

Le parole dell'attaccante del Catanzaro, Iemmello: "Playoff? sono una lotteria, non è nemmeno scontato il nostro secondo posto nel girone"

