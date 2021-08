Catanzaro, dg Foresta: “Operazione Cianci sforzo importante, siamo soddisfatti”

Il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti, ha parlato della trattativa che ha portato Cianci in giallorosso

''Questa operazione è frutto di uno sforzo importante. È stata una trattativa lunga e sofferta ma con la testa dura che ci ritroviamo siamo riusciti a portarla a termine. Non è per colpa nostra che le cose sono andate per le lunghe né per responsabilità del calciatore che fin dal primo istante ha manifestato il desiderio di venire da noi. Acquistare pezzi così importanti in questa sessione non è facile. Siamo estremamente soddisfatti di quanto fatto e possiamo dare per chiusa la nostra campagna di rafforzamento''.