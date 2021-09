Catanzaro-Catania, Calabro: “Non esistono problemi di modulo, vogliamo vincere”

Le parole del tecnico del Catanzaro nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida contro il Catania

Il Catanzaro si proietta alla sfida di questa sera contro il Catania che chiuderà la quinta giornata del campionato di Serie C (girone C). Il tecnico della compagine calabrese, Antonio Calabro , intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Quella contro il Catania è una gara importante, dal peso completamente diverso della sfida di 10 giorni fa in Coppa Italia, perché vale 3 punti, e noi vogliamo vincere. Se noi abbiamo in campo undici giocatori con il veleno addosso, che corrono e mettono insieme all’organizzazione anche il cuore, non esistono problemi di modulo nostro o dell’avversario. I punti saranno la conseguenza di ciò che sto cercando di trasmettere, ovvero che i moduli, la quantità di punte o difensori in campo, il sistema di gioco, incidono fino ad un certo punto: metterci l’anima è ciò che conta. La mia priorità, come è stato lo scorso anno, è che la squadra abbia un’anima, miglia e miglia di cuore. È’ questo, insieme all’organizzazione in entrambe le fasi di gioco, è portare i risultati".