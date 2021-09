LE PAGELLE DI MONTEROSI-PALERMO 1-1: Buttaro-Brunori ok, De Rose-Valente giornata no

Il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi non riesce ad avere la meglio del Monterosi, in quel di Viterbo la sfida con i laziali si chiude 1-1. Al gol siglato al 22' da Matteo Brunori ha risposto il mancino di Cancellieri che al 50' ha fissato il punteggio sull'1-1 e di conseguenza rinviato ancora il ritorno al successo per i rosanero.