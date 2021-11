Catanzaro, Calabro: “Visto una squadra che voleva vincere. Ci gira tutto storto”

Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, è intervenuto a margine del pareggio maturato contro la Juve Stabia

1-1: è questo il risultato della sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, andata in scena ieri pomeriggio al "Ceravolo" e valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico giallorosso, Antonio Calabro, intervenuto in conferenza stampa.