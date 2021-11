Catanzaro, Calabro: “Provato a vincere, ma gol a freddo poteva ammazzare chiunque”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, all'indomani del pareggio maturato contro il Monterosi

1-1: è questo il risultato della sfida tra Monterosi e Catanzaro , andato in scena ieri pomeriggio al "Marcello Martoni". Un risultato deludente per i giallorosi, sempre più distanti dalle zone alte della classifica. Un match analizzato dal tecnico Antonio Calabro, intervenuto in sala stampa per soffermarsi sul momento vissuto dalla sua squadra.

"Ci aspettavamo di vincere perché l'avevamo preparata per farlo, sicuramente la difficoltà di questa gara è stata soprattutto dovuta al fatto del gol patito nei primi minuti. Noi venivamo da una settimana non tranquilla nonostante il passaggio del turno di Coppa. I ragazzi volevano dimostrare e volevano a tutti i costi il risultato. Quel gol poteva ammazzare chiunque e infatti abbiamo sofferto per una decina di minuti, non eravamo tranquilli e brillanti nel fare le cose che invece poi abbiamo fatto soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo e nella ripresa, dove ci abbiamo provato fino alla fine. Nonostante le difficoltà, l'abbiamo ripresa. Poi ci sono stati i cambi forzati, l'infortunio di Tentardini. Ma eravamo partiti per vincere e ci abbiamo provato. Qualcosa non funziona nello spogliatoio? Non penso, io vedo che si va d'accordo e anche in questa settimana la mentalità era quella giusta per cercare di vincere, sono cose che vengono fuori quando le cose non vanno benissimo, i risultati positivi farebbero bene a tutto l'ambiente".