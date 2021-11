Catanzaro, Calabro: “Lavorato bene, ma per diventare una grande serve più cattiveria”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, dopo il successo maturato al "Ceravolo" contro il Messina

"C’erano tante insidie. A livello mentale i ragazzi hanno lavorato benissimo in queste settimane ma c’era il timore che la mancanza di risultati contro Monopoli e Bari avesse potuto scoraggiarli ; la reazione invece è stata buona così come buona è stata anche la tenuta mentale per la situazione che si è venuta a creare prima della partita".

"Temevo anche questo – ha affermato – eravamo sul pullman pronti per partire, siamo stati bravi a rimanere concentrati e determinati. In parte abbiamo dovuto anche improvvisare. Se vogliamo diventare una vera grande dobbiamo essere più cattivi. Quando attacchiamo, nel passaggio filtrante, nel tiro in porta, non solo nella fase offensiva ma anche difensiva. La determinazione da parte nostra deve essere più forte".