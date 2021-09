Catanzaro, Calabro: “Importante l’approccio, Avellino difficile da affrontare”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, a poche ore dalla sfida contro l'Avellino

“È importante che la squadra approcci bene la gara, sapendo che troverà di fronte un avversario che fa dell’intensità, delle seconde palle, dell’atteggiamento la propria forza. L’anno scorso, l'Avellino fino alla fine ci ha conteso il secondo posto. Come noi, quest’anno, ha cercato di ricostruire la squadra per migliorarla, e come noi e altre squadre ha difficoltà come è normale in questo momento. Con Braglia ci siamo affrontati in momenti particolari, le partite dello scorso anno sono state molto belle. Le sue squadre sono difficili da affrontare, ma tutte le partite di questo campionato presentano difficoltà”.