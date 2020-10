Catanzaro, Calabro: “Il pari con la Casertana non mi va giù. Il Palermo e il Covid-19…”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio “Partenio Lombardi”.

Un punto, quello conquistato dal Catanzaro di mister Calabro in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C contro la Casertana, con la compagine calabrese che nel finale ha sfiorato il gol della vittoria con Fazio. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match andato in scena sul campo neutro di Avellino (il Pinto è indisponibile), il tecnico del Catanzaro ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra.

“Avevamo speso tantissimo domenica e dovendo disputare tre gare in una settimana ho preferito dare un po’ di minutaggio a tutti. Sono contento per la prestazione dei ragazzi,

l’unica amarezza è per il risultato. Eravamo venuti per vincere e ovviamente questo risultato non mi va giù. Già nel primo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco in mano. Nella ripresa, poi, ci siamo esposti ancor di più sfiorando il colpo. Non abbiamo concesso quasi nulla alla Casertana e siamo stati bravi perché in queste gare si rischia poi sulle ripartenze. Non mi aspettavo il loro cambio di modulo, ci eravamo preparati sul 4-3-3, ma ci siamo adeguati subito al 3-5-2. Rispetto allo 0-0 di Vibo Valentia, questa è stata tutt’altra prestazione. Lì ero arrabbiato perché c’era stata una prestazione importante da parte nostra solo per 25’, stavolta invece mi rode perché siamo stati costantemente vivi e propositivi. Ora riprendiamo tutte le energie fisiche, nervose e mentali per pensare alla prossima partita col Palermo”, sono state le sue parole.

La sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Nicola Ceravolo”, è al momento a rischio rinvio per Covid-19 dopo i dieci casi di positività emersi in casa rosanero nella giornata di ieri. “E’ davvero dura convivere con questo virus, ma bisogna andare avanti. Con tutte le precauzioni del caso ma non possiamo permetterci un secondo lockdown. Sarebbe un disastro. Noi che siamo i protagonisti principali dobbiamo stare attenti, ma sinceramente spero che si vada avanti fino alla fine”, ha concluso Calabro.