Catania, senti Di Carmine: “Non sono finito. Ho sempre fatto gol e continuerò…”

Il Catania dopo il fallimento e la conseguente ripartenza dalla Serie D, ritorna nel calcio professionistico e lo fa con la voglia di essere competitivo e protagonista. La società capitanata da Ross Pelligra ha allestito un organico all'altezza delle ambizioni rossazzurre. Uno degli innesti di livello effettuati dalla società etnea in sede di calciomercato è certamente quello di Samuel Di Carmine, centravanti classe 88', svincolato dopo l'ultima parentesi la scorsa stagione in Serie B con la maglia del Perugia. Il calciatore era attenzionato anche da altri club della terza serie ma l'offerta del club siciliano si è dimostrata quella più appetibile per il centravanti. La compagine guidata da Tabbiani punta molto sulla prolificità del bomber toscano per inseguire il sogno Serie B. Lo stesso calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti alla presentazione della squadra che disputerà il torneo di Lega Pro nel girone C, a pochi giorni dall'inizio del campionato che vedrà il Catania sfidare il Crotone di Zauli al Massimino.. "Non sto male fisicamente essendomi allenato prima di arrivare a Catania e dunque per il debutto contro il Crotone sono a disposizione del mister. Sono venuto qui con grande entusiasmo per mostrare il mio valore. La piazza calorosa come piace a me mi permetterà di dimostrare che non sono un attaccante finito. La pressione la prendo volentieri anzi mi piace giocare con 20 mila tifosi che ti spingono. Quanti gol farò? Non so, posso assicurare che farò vedere chi è Di Carmine onorando la maglia. Io i gol li ho sempre fatti e continuerò a farli anche qui diversamente smetterei di giocare".