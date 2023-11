Catania, Lucarelli: “Farò in modo di agguantare la Serie B. Convinto di riuscirci”

Suona la carica Lucarelli, nuovo allenatore del Catania, che non nasconde grandi ambizioni in questa sua terza avventura in Sicilia.

“Mi è piaciuto il poco tempo per entrare in sintonia. Le nuove proprietà magari all’inizio sbagliano per troppa generosità, io ho avuto la sensazione di una società solida. Spero che questa volta farò in modo di agguantare questa Serie B, ma sono convinto di riuscirci. Il mio non è un ruolo facile, ma questa piazza non è per tutti. Non si deve conoscere solo il campo, ma sapere di essere sempre condannati a vincere. Questa squadra ha dei valori. Il mio obiettivo è fare più punti possibili, chiedendo un grande supporto al nostro ambiente. Dobbiamo lavorare sulla testa e sbloccarci solo mentalmente perché è evidente la qualità della rosa. Questa maglia ha un peso specifico diverso”.