Catania-Latina, Di Donato: “Pressione nulla davanti a 17mila spettatori. Non era…”

Il Latina è andato vicinissimo al successo al "Massimino" in Serie C, con il Catania che ha riagguantato il pareggio ad un quarto d'ora dalla fine grazie alla firma del solito Chiricò. Questo il pensiero in sala stampa del tecnico nerazzurro, Daniele Di Donato :

"Abbiamo fatto 60 minuti buoni, dove non siamo stati bravi a raddoppiare nelle due occasioni clamorose che abbiamo avuto. Poi nell'unico errore nostro è arrivato il pareggio dei nostri avversari, sapevamo della qualità del Catania e delle difficoltà che si poteva incontrare. I ragazzi hanno affrontato una squadra forte davanti a 17 mila spettatori come se non sentissero questa pressione. Ne usciamo rafforzati da questo pareggio, acquisiamo la consapevolezza di poter dire la nostra in questo torneo difficile e duro. Abbiamo preparato la partita per vincere, la nostra forza deve essere quella siamo stati bravi ad interpretarla, contento della prestazione ma arrabbiato per non aver portato la vittoria a casa. Giocare a Catania con questo piglio non era facile, vogliamo fare del nostro meglio ogni partita senza porci particolare obiettivi se non quello di migliorarci".