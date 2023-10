Catania, Di Carmine: “Tifosi rossazzurri spettacolari. Risaliremo la classifica”

Il Catania di mister Luca Tabbiani sta vivendo un periodo non troppo esaltante con risultati troppo balbettanti. Obiettivo della società capitanata da Ross Pelligra è la salvezza, essendo la società rossazzurro una neopromossa, ma ovviamente blasone della piazza e un calciomercato con nomi importanti, fa sognare la piazza. Diversi i calciatori importanti che sono stati acquistati in estate tra questi c'è il bomber Samuel Di Carmine, ex Perugia tra le altre, che è sceso in Serie C con lo scopo di risalire. L'attaccante, ospite di Telecolor, ringrazia la tifoseria per il supporto e si dice sereno circa le chance di ripresa della squadra che sta vivendo un avvio altalenante: “Giocare con un pubblico come quello rossazzurro è uno spettacolo, ti spingono loro con gli incitamenti. In questo momento della stagione abbiamo un po’ di episodi a sfavore, dobbiamo continuare ad andare avanti compattandoci perché sono sicuro che risaliremo questa classifica. Qui sto benissimo, l’amore della gente mi emoziona. Spero di restare qua a lungo seguendo le come di un altro bomber come Spinesi. In tanti anni di carriera questa è la scelta migliore sia per me che per la mia famiglia”.